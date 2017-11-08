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Purchase Classified

2007 MERCEDES-BENZ CLK550 AMG

  • IssueNumber: 89
2007 MERCEDES-BENZ CLK550 AMG

Description

2007 MERCEDES-BENZ CLK550 AMG Cabriolet, brilliant silver with charcoal, 382hp/ 391lb-ft, 56K miles, California car, garaged and dealer maintained, CARFAX, $15,595. 858-337-9107 JACKSON
Ad Reference ID: 27872

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