2007 MERCEDES-BENZ CLK550 AMG
- IssueNumber: 89
Description2007 MERCEDES-BENZ CLK550 AMG Cabriolet, brilliant silver with charcoal, 382hp/ 391lb-ft, 56K miles, California car, garaged and dealer maintained, CARFAX, $15,595. 858-337-9107 JACKSON
Ad Reference ID: 27872
Information about the ad poster
- Listed by: BuyNSell Press
- Member Since: January 10, 2013
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